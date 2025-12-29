TV namig: Kdo je vrgel smrdljivca?!

Smrdljivc

TV SLO 1 v ponedeljek, 29. 12., ob 9.05

Po knjigi Roka Bohinca, ki je napisal tudi scenarij in v seriji tudi igra, je nastala šestdelna mladinska serija.

Tik pred začetkom pouka šolo zajame oblak dima z vonjem po gnilih jajcih – nekdo je na stranišču vrgel smrdljivca. Ravnatelj in šolska svetovalna delavka se tako znajdeta pred izzivom – med petimi osumljenci morata odkriti krivca. Čeprav se zdi, da bo razplet preprost, zgodba hitro razkrije globlje odnose med mladimi, preplet prijateljstva, nesoglasij s starši ter prvih simpatij, ki dodajajo toplino in prepričljivost celotni pripovedi.

Po 1. delu bo na sporedu še pogovorna oddaja Binglanje. V prvem delu sta se Juliti pridružila Edo Kazić, ki v seriji igra Vida, in Rok Bohinc, eden od scenaristov Smrdljivca. Povedala bosta, kako je pisati scenarij, ali je Vid kaj podoben Edu in podelila še kakšno podrobnost iz snemanja.

Rok Bohinc in Edo Kazić. FOTO: TVS

Slo., 2025. 1/6. Režija: Filip Jembrih Jeras. Igrajo: Mitja Bellotti, Edo Kazić, Ula Rovan, Kaja Šuštar, Janez Aleksander Vrhovec, Rok Bohinc, Iztok Drabik Jug, Nika Manevski. Mlad. nad. 15 min.