TV namig: So tehnološki mogotci tudi krojači prihodnosti?

Trump in tehnološki velikani

TV SLO 1 v četrtek, 21.1., ob 21.15

Dokumentarna oddaja raziskuje vpliv tako imenovane PayPal mafije – Elona Muska, Petra Thiela in Davida Sacksa - ter razkriva, kako so njihova prepričanja, algoritmi in neizmerno bogastvo Donaldu Trumpu tlakovali pot v Belo hišo.

Povsod - od Starbasa, Muskovega futurističnega mesta sredi teksaške puščave, do političnih mrež Washingtona – lahko opazimo, kako na presečišču ideologije in inovacij nastaja nova struktura in se oblikujejo nova pravila moči. Zdaj ko nam razvoj umetne inteligence uhaja iz rok, se poraja tudi vprašanje, ali niso tehnološki mogotci tudi krojači prihodnosti človeštva, ne le ameriške politike.

Trump and the Tech Titans. VB, 2025. Režija: Matthew Hill. Dok. odd. 50 min.