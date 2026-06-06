TV namig: Največja zvezda umetnostnega drsanja ... in Hollywooda

Sonja, beli labod

TV SLO 1 v soboto, 6. 6., ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film je resnična zgodba o norveški drsalki Sonji Heine, dobitnici treh zlatih olimpijskih medalj in utemeljiteljici modernega umetnostnega drsanja

Leta 1936 se Sonja (Ine Marie Wilmann) na vrhuncu športne slave odloči oditi v Hollywood, da bi postala filmska zvezda. S svojo ambicioznostjo in nepopustljivostjo pri pogajanjih s studiem 20th Century Fox doseže sanjsko pogodbo. Njen prvi film podre vse rekorde, saj leta 1937 proda največ vstopnic na svetu, Sonja pa postane ena najbolje plačanih igralk svoje dobe. Toda po neverjetnem začetku je njena kariera drsela samo še v zaton.

Zanimivost Svojih prvih olimpijskih iger se je Sonja Henie udeležila leta 1924 v Chamonixu, ko je bila stara samo 11 let. Bila je zadnja od vseh tekmovalk. Vrnila se je čez štiri leta in na olimpijskih igrah v St. Moritzu osvojila zlato medaljo, stara samo 15 let in 10 mesecev. S tem je postala najmlajša olimpijska zmagovalka na zimskih igrah, rekord, ki ga je držala kar 70 let.

Film prikazuje njeno nepopustljivo željo po popolnosti in potrebo, da ostane v središču pozornosti. Gre za portret izjemno ambiciozne ženske, ki je za uspeh pripravljena žrtvovati veliko več, kot se sprva zdi.

Sonja: The White Swan. Nor., 2018. Režija: Anne Sewitsky. Igrajo: Ine Marie Wilmann, Valene Kane, Eldar Skar, Anders Mordal, Anneke von der Lippe. Drama. 115 min.