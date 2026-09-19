TV namig: Russell Crowe v lovu na resnico. Kaj, če jo je že poznal, a jo je pozabil?

Speči psi

Pop TV v soboto, 19. 9., ob 20.00

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Nekdanji detektiv za umore Roy Freeman (Russell Crowe) se spopada z resnimi težavami s spominom in po zdravljenju poskuša znova sestaviti koščke svoje preteklosti.

Nekega dne ga kontaktirajo v zvezi z Isaacom Samuelom, obsojencem na smrt, ki vztraja, da ni zagrešil umora, zaradi katerega je bil pred leti obsojen. Roy je sodeloval pri prvotni preiskavi, vendar se zaradi izgube spomina primera skoraj ne spominja. Ko začne ponovno pregledovati dokaze, naleti na nekdanjega partnerja Jimmyja Remisa (Tommy Flanagan) ter na ljudi, povezane z umorjenim psihologom dr. Josephom Wiederjem (Marton Csokas). Pomembno vlogo pri razkrivanju preteklosti ima tudi skrivnostna Laura Baines (Karen Gillan), katere povezava s primerom odpira nova vprašanja.

Zanimivost Russell Crowe in škotski igralec Tommy Flanagan sta v filmu ponovno združila moči . To je njuno prvo skupno sodelovanje po kultnem in z oskarjem nagrajenem spektaklu Gladiator (2000). Tommy je v Gladiatorju odigral Maximusovega zvestega služabnika Cicera.

Roy postopoma odkrije, da so pričevanja, spomini in uradna različica dogodkov precej manj zanesljivi, kot se je sprva zdelo. Preiskava ga vse bolj sili, da podvomi tudi o lastni vlogi v dogodkih izpred desetih let, medtem ko se meja med resnico in popačenim spominom nevarno zabriše.

Sleeping Dogs. ZDA, 2024. Režija: Adam Cooper. Igrajo: Russell Crowe, Karen Gillan, Marton Csokas, Tommy Flanagan, Thomas M. Wright. Krim. 135 min.