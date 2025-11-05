TV namig: Ko je bolje verjeti strahu kot spominu, mešanica trilerja in drame

Spomin

TV SLO 1 v sredo, 5. 11., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nenavadno, preobratov polno ljubezensko zgodbo, zaznamovano z zahrbtno boleznijo, zaradi katere so čustva v njej še močnejša kot sicer, odlikujeta odlični igralski stvaritvi Jessice Chastain in Petra Sarsgaarda.

Sylvia je socialna delavka, ki živi preprosto in urejeno. Njen delavnik zapolnjujejo skrb za hčerko, služba in redni obiski srečanj anonimnih alkoholikov. Nekega dne se nerada udeleži srednješolske obletnice in se po nespretnem srečanju poveže z nekdanjim sošolcem Saulom. Izkaže se, da Saul trpi za obliko demence, zaradi katere niha med izjemno ostrino in nenadnimi pomračitvami uma. Lahkoten pogovor se razvije v razmerje, ki oba zaznamuje veliko bolj, kot sta si pripravljena priznati.

Memory. ZDA, 2023. Režija: Michel Franco. Igrajo: Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Merritt Wever, Brooke Timber, Elsie Fisher. Drama. 100 min.