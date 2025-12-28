TV namig: Športnih 365

Športnih 365

TV SLO 1 v nedeljo, 28. 12., ob 21.10

V oddaji se bodo spomnili največjih slovenskih športnih uspehov v letošnjem letu.

Pogovarjali se bodo z vsemi dobitniki medalj na svetovnih prvenstvih v olimpijskih disciplinah – s kolesarjem Tadejem Pogačarjem, plezalkama Janjo Garnbret in Roso Rekar, smučarskima skakalcema Domnom in Niko Prevc ter skakalko v višino Tino Šutej. V košarkarsko leto bodo pogledali skozi oči Luke Dončića, nogometni gost bo trener NK Celje Albert Riera.

Ustvarjalci obljubljajo mešanico čustev ob neverjetnih dosežkih, hkrati pa tudi trezna športna razmišljanja ob koncu leta.

Slo., 2025. Pregled športnega leta. 80 min.