TV namig: Kdo je bil najboljši športnik 2025? Športnica? Ekipa?

Športnik leta 2025

TV SLO 2 v torek, 9. 12., ob 20.00

Po glasovanju Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) so bili lani najboljši športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Tadej Pogačar in nogometna reprezentanca Slovenije. Nagrado za najbolj obetavno športno osebnost je lani osvojil kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar, nagrado za najboljšega med športniki invalidi pa je prejel strelec Franček Gorazd Tiršek.

Tradicionalnim priznanjem za športnico in športnika leta, športnika invalida leta in mlado športno osebnost leta se pridružujejo še nagrade za žensko in moško ekipo ter ekipo v individualnih športih.

Voditelja tokratne osrednje športne prireditve bosta športni novinar Anže Bašelj ter voditeljica in pevka Flora Ema Lotrič. Podelitev bo pospremila zasedba vrhunskih glasbenikov Momento Cigano, zapeli pa bodo Flora Ema Lotrič, Rudi Bučar, Gregor Ravnik in pevka skupine Tabu Katarina Samobor.

Slo., 2025. Vodita: Flora Ema Lotrič in Anže Bašelj. Prenos. 115 min.