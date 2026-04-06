TV namig: Junaka Nika in Domen med svojimi sokrajani

Sprejem Nike in Domna Prevca iz Dolenje vasi

TV SLO 1 v ponedeljek, 6. aprila, ob 15.50

Smučarska skakalca Nika Prevc in Domen Prevc, sestra in brat, sta v letošnji sezoni osvojila praktično vse, kar se v njunem športu da osvojiti: zmage v svetovnem pokalu, zmago na novoletni turneji, olimpijske medalje in veliki kristalni globus. Oba sta sezono sklenila tudi s po eno zmago v Planici, Domen je osvojil še naslov svetovnega prvaka v poletih in mali globus za polete, Nika pa je dosegla nov ženski svetovni rekord.

V izraz hvaležnosti in ponosa jima bodo zato v domačem kraju, Dolenji vasi, sokrajani pripravili sprejem, na katerem se bo zbrala skupnost, ki je dihala z njima. Dogodek bo, pravijo domačini, tudi priložnost za srečanje različnih generacij.

Slo., 2026. Prenos. 65 min.