TV namig: Srečno ali nesrečno naključje?

Srečno naključje

TV SLO 1 v sredo, 21.1., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film sledi Fanny (Lou de Laâge) in Jeanu (Melvil Poupaud), paru, ki živi udobno življenje v pariškem stanovanju, imata dobri karieri in zdita se zaljubljena ter popolnoma zadovoljna v svojem zakonu.

Vse se spremeni, ko Fanny po naključju sreča starega srednješolskega prijatelja Alaina (Niels Schneider), ki ji prizna, da je bil vedno zaljubljen vanjo. Njuna srečanja se nadaljujejo in kmalu sem med njim razvije zunajzakonsko razmerje. Medtem ko Fanny razmišlja o tem, kaj si želi od življenja, Jean postane sumničav in najame zasebnega detektiva ...

Coup de chance. Koprod., 2023. Režija: Woody Allen. Igrajo: Lou de Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Grégory Gadebois. Kom. 100 min.