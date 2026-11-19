Stoletje pisanja za mir

TV SLO 1 v četrtek, 19. novembra, ob 21.10

Film je posvečen stoletni zgodovini Slovenskega centra PEN. Slovenski PEN je bil ustanovljen 20. novembra 1926 na pobudo pisatelja, esejista in prevajalca Janka Lavrina. Njegov prvi predsednik je postal Oton Župančič. Slovenski center je del mednarodnega združenja PEN, ustanovljenega leta 1921.

O zgodovini PEN-a v oddaji pripovedujejo: mag. Ivan Vogrič, dr. Boris A. Novak, dr. Svetlana Slapšak, dr. Edvard Kovač, Jelena Aščič, German Rojas, Teresa Cadete, Tone Peršak, Tanja Tuma, Tatjana Pregl Kobe, Selma Skenderović in Burhan Sonmez.

V igranih prizorih nastopata pesnica Špela Setničar in raziskovalni novinar Gašper Stražišar.

Slo. Režija: Magda Lapajne. Dok. odd. 55 min.