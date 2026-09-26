TV namig: Demi Moore v enem najbolj šokantnih filmov zadnjega časa

Substanca

Pop TV v soboto, 26. 9., ob 23.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Elisabeth Sparkle (Demi Moore) je nekdanja filmska zvezdnica in voditeljica televizijske vadbene oddaje, ki se znajde na robu pozabe zaradi neusmiljene obsedenosti industrije z mladostjo.

Ko prejme skrivnostno možnost za pomlajevanje, odkrije snov, ki lahko ustvari mlajšo in idealizirano različico nje same. Rodi se Sue (Margaret Qualley), mlajša, samozavestnejša in privlačnejša različica Elisabeth. Nova podoba ji prinese pozornost, uspeh in priložnosti, ki jih je izgubila, vendar ima nenavadna preobrazba stroga pravila: obe morata izmenično živeti po en teden ...

Elisabeth se začne soočati z vprašanji identitete, samopodobe in cene popolnosti. Film skozi pretirano telesno grozljivko in črni humor raziskuje pritisk družbe, ki poveličuje mladost in videz. Harvey (Dennis Quaid), vplivni producent, predstavlja svet zabavne industrije, kjer so ljudje pogosto vrednoteni predvsem po zunanji podobi. Substanca združuje satirično zgodbo o slavi z grotesknimi elementi grozljivke ter prikazuje boj med različnimi deli iste osebnosti.

Film je dobil oskarja za najboljšo masko, bil pa je nominiran še za štiri: za najboljši film, režijo, scenarij in Demi moore za glavno žensko vlogo.

The Substance. ZDA, 2024. Režija: Coralie Fargeat. Igrajo: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Gore Abrams. ZF groz./drama. 155 min.