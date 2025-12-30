TV namig: Ko je Trump vrtel svet okrog prsta ...

Svet v letu 2025

TV SLO 1 v torek, 30. 12., ob 21.10

Izteka se leto razgrajevanja mednarodnega pravnega reda. Leto nove politične resničnosti, novih zavezništev, globalnega nereda. Še nikoli ni po svetu divjalo toliko vojn, Združeni narodi, ki so bili pred 80 leti ustanovljeni za ohranjanje miru, pa so nemočno opazovali genocid, trpljenje, lakoto, brezmejno oboroževanje.

Ameriški predsednik Donald Trump je svet vrtel okoli prsta: s carinskim izsiljevanjem, novimi diplomatskimi pristopi, mirovnimi dogovori v ameriškem interesu. To je bilo leto krikov nemočnih ljudi: proti uničevanju narave, proti korupciji, proti oblastnikom.

Avtor oddaje je Adrijan Bakič, montažer je Matic Dolničar, realizator pa Domen Košir.

Slo., 2025. Slo., 2024. Inf. odd. 55 min.