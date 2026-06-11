TV namig: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Nogomet (M): Mehika – Južna Afrika. Svetovno prvenstvo 2026, Ciudad de México

Četrtek, 11. junija, 20.50 na TV SLO 2 in 21.00 na Arena 1

Začenja se prvenstvo, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Obe televiziji, ki bosta prenašali tekme, pripravljata tudi posebno oddajo pred tekmo: TV SLO 2 Nogomet je zakon in Arena 1 Mundial 104.

Na TVS bodo prenašali 64 tekem – 32 tekem skupinskega dela in vseh 32 tekem končnice. V času prvenstva bo vsak dan na sporedu studijska oddaja Nogomet je zakon. V prvem delu bodo gledalci spremljali reportažne razglednice, ki jih bodo na terenu pripravljale ekipe, v studiu pa bodo z gosti govorili tudi o nenogometnih temah. Drugi del oddaje bo namenjen aktualnemu dogajanju na prvenstvu. Oddajo bosta vodila Saša Jerković in Tomaž Hudomalj.

Na Areni Sport bodo prenašali vse 104 tekme, zagnali novo studijsko oddajo Mundial 104, ki bo na sporedu vsak tekmovalni dan, voditelji bodo Nataša Gavranić, Dani Bavec in Alen Hodžić. Tu bodo še Sara Pakiž, Miha Trošt in Luka Skarlovnik, voditelji dnevnega informativnega ogrevanja pred studijskim programom, in bogat nabor hišnih nogometnih strokovnjakov, med njimi so Nejc Vidmar, Denis Šme, Marcos Tavares, Boban Jović, Simon Rožman, Dejan Grabić, Mustafa Nukić in Etien Velikonja.