TV namig: Kdo je v resnici hudič?

Sympathy for the Devil

Kanal A v ponedeljek, 1. 6., ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Film se začne, ko David Chamberlain (Joel Kinnaman) v naglici prispe v bolnišnico, kjer njegova žena rojeva. Na parkirišču ga prestreže skrivnostni neznanec z rdečimi lasmi in v bleščeči obleki, znan le kot Potnik (Nicolas Cage), in ga s pištolo prisili, da ga odpelje skozi nočni Las Vegas. David sprva nima pojma, zakaj je postal tarča, medtem ko Potnik začne vedno bolj agresivno namigovati, da ju povezuje temačna preteklost.

Film postopoma prehaja iz klasičnega trilerja z ugrabitvijo v zgodbo o krivdi, maščevanju in identiteti.

Sympathy for the Devil. ZDA, 2023. Režija: Yuval Adler. Igrajo: Nicolas Cage, Joel Kinnaman, Alexis Zollicoffer, Cameron Lee Price, Oliver McCallum. Triler. 110 min.