TV namig: Velika vas, kraj novih zagat in starih težav

Takšno je življenje

TV SLO 1 v petek, 27. 2., ob 20.00

Na spored prihajajo nove epizode serije Takšno je življenje. V zadnji epizodi prejšnje sezone je Zala (Mila Fürst) mami Maji (Ana Hribar) povedala, da je videla očeta (Matej Puc), kako poljublja Irenino nečakinjo Nadjo (Nina Rakovec). Irenina hčerka Izabela (Vesna Ponorac) pa je bila obupana, ker je Rok (David Velikonja) ponaredil njeno golo sliko, ki jo je nekdo potem objavil na spletu.

Rok bi si želel popraviti škodo, ki jo je naredil Izabeli, vendar mu to ne gre najbolje od rok. Tudi pred zdravnico Majo niso lahki dnevi, poleg tega, da njen zakon visi na nitki, so tu še izvidi župnika Naceta (Janez Škof) niso dobri, vendar ne najde poguma, da mu pove resnico. Da zamolčana resnica lahko zelo boli, pa se prepriča tudi na svojem primeru.

Drugi del sezone bodo popestrila še nekatera znana igralska imena – Maja Martina Merljak, Lara Vouk, Niko Zagode in pevka Helena Blagne.

Slo., 2025. 34/48. Režija: Maja Prettner. Igrajo: Ana Hribar, Vesna Slapar, Matej Puc, Žiga Saksida, Vesna Ponorac, Mila Fürst, Ivan Vastl. Nad. 40 min.