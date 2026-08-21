Tara Zupančič: Moje poletje je kot Prekrokana noč

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Pred leti je Tara Zupančič polnila televizijske ekrane kot voditeljica najrazličnejših oddaj, nazadnje leta 2022 v oddaji Kuhinja na kolesih, v kateri je potovala po Prekmurju in raziskovala njegove lepote, tradicijo, zgodovino in kulinarične značilnosti. Zdaj se je vrnila v medijski prostor, a je kamero zamenjala za mikrofon Radia Juboks, na katerem med drugim vodi jutranjo oddajo.
Pivo. Najraje iz velikega »krigla«. Mogoče malo netipično za žensko, ampak kar precej normalno za Gorenjko.
Ja, tudi meni je precej čudno. Sploh v začetku, ko se mi je zdelo, da govorim sama sebi, zaprta v studio, z občutkom, da me nihče ne posluša. Vsakič me je imelo, da rečem na koncu »se vidimo«, in kar nekajkrat sem se sama sebi na glas nasmejala. Ampak zdaj mi je pa prav prijetno. Sama ustvarjam vsebino, poslušalcem povem, kar si želim, da slišijo. Je pa res, da je treba pozornost pritegniti z glasom, brez aplavza in takojšnjega »feedbacka«.
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Večino časa sem delala v dizajnu in ustvarjala razne zvočne slike, grafike in oblikovanja. Za svojo in za druge znamke. Ustvarjala sem različne vsebine za družabna omrežja, vodila prireditve v živo, ustvarjala v glasbenih vodah, kar za zdaj ostaja še majhna skrivnost, predvsem pa razvijala svoje kreativne ideje, ki počasi prihajajo na plan in v življenje.
Z njo sem odraščala. Naša družina je zelo »žurerska« in seveda ta glasba ni smela manjkati. Prepričana sem, da sproži izjemne in globoke čustvene spomine in da smo Slovenci nekako čustveni povezani z njo, če si tega želimo ali ne. Seveda pa glasba po svoje prebudi tudi spomin na vsakoletno počitnikovanje na hrvaških obalah, ki nas vse odnese v brezskrbne trenutke, s poletnimi ljubeznimi, vonjem po soli in Dragojevićem.
Nikoli nisem marala budilke in tudi jutra mi niso blizu. Mislim, da se tega človek ne more navaditi, čeprav vsi pravijo, da se pač prilagodimo. Eh, temu ne verjamem in se strinjam z Josipo Lisac, ki je rekla, da je »sunset woman« (ženska sončnih zahodov). Da ona sicer že lahko vstane ob šestih zjutraj, ampak potem res ne odgovarja za stanje, v katerem bo! (smeh)
Sardinije. In to dvakrat. Prvič zasebno z motorjem, to je bilo popotovanje, dolgo dva tisoč kilometrov, drugič službeno, ko sem imela kar zanimivo izkušnjo in preizkus svojih mentalnih ter telesnih sposobnosti.
Za vedno? (smeh) Pol leta, vendar ne v smislu, da toliko časa dopustujem, ampak v smislu življenja. Moja želja je živeti »večno poletje«, tako da nikoli ne bi potrebovala bunde.
Žanr bi bila zagotovo komedija, približal bi se filmu Prekrokana noč (Hangover). Sicer ne bi bila jaz vedno glavna igralka in tudi poročila se ne bi ponesreči v Las Vegasu. Bi pa zagotovo srečala kakega Chowa, vse drugo ne bi bilo tako hudo. Moja različica bi bila bolj z vidika zabave, smeha in spontanih dogodivščin.
Uh, ta seznam bi bil kar dolg. Je pa res, da me letos ena pesem kar malo zasleduje, je pa tudi povezana s spomini na moje dobre prijatelje, festivale in tisto povezanost, ki jo lahko ustvari samo glasba. ANOTR – Talk To You.
Kokos. Piña colada. Borovci. Slan zrak, pomešan s tisto retro sončno kremo Sunmix. No, to je ultimativni vonj poletja, ki ga iščem vsako leto.
Iskrenost ljudi. Življenje, ki ga slišimo. Čustva, ki jim sledimo. Odločanje, ali gremo na tisto zabavo. Transparentnost odnosov. In vstajanje zgodaj zjutraj. (smeh)
Delati brez interneta ne bi zmogla, smo pač v takih časih. Bi mi pa prav »pasal« teden brez. Temu se reče prisilni dopust. Brez ogledala bi pa brez težav preživela, sploh če je to tisti pms teden, ko si grem itak totalno na živce. (smeh)
S Slashem iz Guns N' Roses. Samo zato, da bi enkrat v življenju stala na odru in odigrala solo skladbe November Rain pred 80.000 ljudmi.
Mislim, da bi se Zach Galifianakis kar znašel.
Moje poletje je že do sredine avgusta tako pestro, polno doživetij, impulzov vseh vrst, slavljenja življenja in hvaležnosti, da se je zgodilo tako, kot se je. Sicer z enim žalostnim slovesom, vendar z zavedanjem, da je treba še toliko bolj ceniti vse ljudi in vse trenutke, ki so nam podarjeni.
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