TV namig: Vincijev zadnji film

Tartinijev ključ

TV SLO 1 v nedeljeo, 8. 2., ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

V Piranu se križajo poti treh otrok iz različnih socialnih sredin – domačinke Mario (Maks Kerševan), Roberta (Svit Šturbej) iz poletne kolonije in premožne Barbare (Ella Lapajne), ki je na počitnicah z očetom in njegovo partnerko.

Barbara prejme napačno poslano SMS sporočilo. Skozi niz ugank in dogodivščin povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana jih vodi do zaklada, ki ga iščeta tudi karikirana bandita Grandemare in Jofa. Otroci se med pustolovščino zbližajo, preskočijo tudi ljubezenske iskrice.

Režiser Vinci Vogue Anžlovar pravi, da stranskih vlog ni, in poleg treh likov, ki nas vodijo skozi piranske uganke in zaplete, v Tartinijevem ključu res navduši vsak stranski lik – pa čeprav še tako absurden. A nihče ne preseže Jurija Drevenška, burlesknega zlikovca Jofe, še posebno v navezavi z Goranom Navojcem v vlogi njegovega šefa. Zabavna pustolovščina ni brez lukenj v zgodbi in pomanjkljivosti, a jih rešuje z obilo humorja.

Slo., 2024. Režija: Vinci Vogue Anžlovar. Igrajo: Svit Šturbej, Ella Lapajne, Maks Kerševan, Goran Navojec, Jurij Drevenšek, Primož Pirnat. Mladinski film. 115 min.