TV namig: Dostavlja hrano na kolesu in poje v operi

TV SLO 1 v sredo, 8. 4., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Antoine (Mohamed Belkhir) živi v pariškem predmestju, obožuje rapovsko glasbo in si služi kruh kot dostavljavec hrane. Ko med dostavo v pariški operi pokaže svoj talent gospe Loyseau (Michèle Laroque), ugledni profesorici opernega petja, se mu življenje čez noč spremeni. Razvpita profesorica ga povabi med svoje študente. Mlademu raperju gre med urami petja vse bolje, svoje nove sanje pa skriva pred prijatelji in družino, saj se boji, da ga ne bodo razumeli.

Dvojno življenje zanj postaja vse težje breme, razpet je med dvema dekletoma iz dveh različnih svetov, med bliščem in togostjo pariške visoke družbe ter med svobodomiselno in domačno energijo predmestja, v katerem je odraščal. Predvsem pa se mora boriti za to, da v novem položaju najde svoj glas. Tega namreč skoraj izgubi, ko se mora ukloniti zahtevam okostenele operne ustanove.

Ténor. Fr., 2022. Režija: Claude Zidi Jr. Igrajo: Michèle Laroque, Mohamed Belkhir, Guillaume Duhesme, Samir Decazza, Maëva El Aroussi. Komedija/drama. 110 min.