TV namig: Tiho v knjižnici? Tokrat ne!

Knjižni ring: Stripi

TV SLO 1 v soboto, 7. novembra, ob 8.50

Na spored prihaja nova oddaja za mlade, v kateri knjige stopajo v središče zabavnih, iskrenih in živahnih pogovorov. Voditeljski četverec sestavljajo Maruša Prelesnik Zdešar, Tosja Tomšič Belle, Jasna Merklin in Mei Rabič, ki bodo brez olepševanja povedali, kaj jih je pri knjigah navdušilo, razjezilo ali presenetilo.

V oddajah bodo predstavljali stripe, poezijo, mladinske romane, mitološke zgodbe in fantazijske uspešnice ter odpirali teme prijateljstva, ljubezni, odraščanja, spletne varnosti in umetne inteligence. Pogovore bodo dopolnjevali pisatelji, ilustratorji, prevajalci, strokovnjaki in znani obrazi, za humor pa bosta s kratkimi skeči skrbela Juš Milčinski in Rok Škrlep.

Slo., 2026. Oddaja o knjigah. 15 min.