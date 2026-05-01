TV namig: Morda najboljša slovenska komedija vseh časov

Tistega lepega dne

TV SLO 1 v petek, 1. maja, ob 21.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Čistokrvna klasika Franceta Štiglica je nastala po noveli Cirila Kosmača, ki sta jo Štiglic in Andrej Hieng spisala v v scenarij. Tistega lepega dne ima vse: zgodbo o klenih in domoljubnih Slovencih, ki prezirajo fašizem, pristne človeške like, vrhunsko igro, predvsem pa humor, ki je duhovit še šest desetletij po nastanku filma.

Kraška vas Vrtača med obema vojna pripada italijanski oblasti, a njeni domačini se složno upirajo poitalijančevanju, na čelu z vaškim duhovnikom (Jože Zupan). Le trije bratje se ob posmehu in preziru vaščanov udinjajo Italijanom. Vaško življenje dodobra razburka prihod razigrane Hedvike (Duša Počkaj) iz Milana, ki sproži vrsto ljubezenskih zapletov, sporov in nesporazumov. Vdovec Štefuc (Bert Sotlar), ki je bil poročen dvakrat, s sestrama, s katerima ima po dva otroka, bi rad poročil še tretjo sestro – a je ta že obljubljena drugemu.

Lahkotna romantična komedija v režiji enega naših največjih filmskih režiserjev je bila posneta v vasi Podnanos. Bila je digitalno obnovljena in kot takšna prvič prikazana leta 2021. Z digitalno obnovo so očistili in izboljšali sliko ter zvok, klasiko pa ohranili za prihodnje generacije.

Slovenija, 1962. ČB. Režija: France Štiglic. Igrajo: Bert Sotlar, Duša Počkaj, Arnold Tovornik, Jože Zupan, Angelca Hlebce, Lojze Potokar, Lojze Rozman, Zlatko Šugman. Komedija. 91 min.