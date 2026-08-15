TV namig: Slovenska filmska klasika To so gadi

To so gadi

Pop TV v soboto, 15. 8., ob 20.00

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V ljubljanskem predmestju živi v večstanovanjski hiši ovdoveli voznik mestnega avtobusa Štebe s petimi odraščajočimi sinovi. Ti imajo vsak svoje težave, predvsem pa s svojim pobalinstvom spravljajo v obup vso sosesko in gospodinjo Rozi. Nato pride v mesto še Rozina nečakinja Meri, ki ji Štebe začasno ponudi streho nad glavo. Lepo dekle zmeša glavo vsem sinovom.

Jože Bevc je posnel vrhunsko komedijo, ki je zaradi odličnega scenarija in izjemne igralske zasedbe takoj postala del slovenske popkulturne zakladnice.

Slo., 1977. Režija: Jože Bevc. Igrajo: Bert Sotlar, Dare Valič, Majda Potokar, Jože Horvat, Milada Kalezić. Kom. 115 min.