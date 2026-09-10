TV namig: Tovarne zlobe: Ko je bes najbolj donosen posel

Tovarne zlobe

TV SLO 1 v četrtek, 10. 9., ob 21.15

Dokumentarna oddaja BBC-jeve novinarke Marianne Springs raziskuje, kako algoritmi družbenih omrežij vplivajo na vedenje uporabnikov in širšo družbo. Dokumentarec s pričevanji žvižgačev – sedanjih in nekdanjih zaposlenih pri upravljavcih družbenih omrežij – razkriva, kako Facebook, TikTok, X in druge platforme zavestno zanemarjajo skrb za varnost uporabnikov.

Škodljivih, hujskaških in žaljivih objav namenoma ne odstranjujejo, saj prav te privabljajo največ ogledov in tako povečujejo dobiček upravljavcev. Algoritmi, ki naj bi omogočali povezave med ljudmi, v resnici prispevajo k razkolu v družbi, razpihujejo bes in nasilje ter spodbujajo skrajna stališča. Poslovni model lastnikov družbenih omrežij temelji prav na teh vsebinah, ki vse bolj vplivajo na naše dojemanje sveta in družbe.

Inside the Rage Machine. VB, 2026. Režija: Rob Farquhar. Dok. odd. 50 min.