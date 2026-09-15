TV namig: Andraž in Kristian, dva človeka sredi oceana

Transatlantic 05

TV SLO 1 v torek, 15. 9. ob 23.05

Film vzponov, padcev, bolečine in adrenalina.

Dokumentarni film spremlja slovenska jadralca Andraža Mihelina in Kristiana Hajnška, ki se po štirih letih priprav podata na eno najzahtevnejših oceanskih solo regat Transatlantic 6.50. Vsak sam pluje v le 6,5 metra dolgi jadrnici čez Atlantik, na poti, dolgi približno 4266 navtičnih milj oziroma 7900 kilometrov.

Med približno tridesetdnevno plovbo sta izpostavljena samoti, izčrpanosti, nepredvidljivemu vremenu in nenehnemu boju z morjem ter lastnimi mejami. Čeprav sta dolgo skupaj pripravljala projekt in se dobro poznata, sta na oceanu vsak zase, ujeta v svojo izkušnjo in tekmovanje za čim boljši rezultat. Posnetki, ki sta jih jadralca večinoma ustvarjala sama na morju, dajejo filmu neposreden in oseben pogled na ekstremne razmere oceanske plovbe.

Film ne prikazuje le športnega podviga, temveč predvsem psihološko in telesno preizkušnjo dveh posameznikov, ki se izmenično soočata z vzponi, padci, bolečino in adrenalinom.

Slo., 2007 Režija: Igor Vrtačnik. Dok. film. 95 min.