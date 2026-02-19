TV namig: Predsednike bo soočila Tanja Gobec

Trenutek odločitve – volitve 2026: Uvodno soočenje predsednikov parlamentarnih strank

TV SLO 1 v četrtek, 19. 2., ob 20.05

Četrtki bodo namenjeni predvolilnim soočenjem. V prvega, ki ga bo vodila Tanja Gobec, bodo povabili predsednike parlamentarnih strank. V slovenskem parlamentu so ta hip naslednje stranke: Gibanje Svoboda (Robert Golob), Slovenska demokratska stranka (Janez Janša), Socialni demokrati (Matjaž Han), Nova Slovenija (Jernej Vrtovec) in Levica (Asta Vrečko).

Na TVS so kot geslo za oddajo zapisali: Spremljaj. Razmisli. Vplivaj.

Za naslednjič pripravljajo tematsko srečanje, na katerega bodo prav tako povabili predstavnike parlamentarnih strank.

Slo., 2026. Pog. odd. 115 min.