TV namig: Spektakularni rop, ki ga Slovenija ni pozabila, dobiva televizijsko zgodbo

Trezor

TV SLO 1 v nedeljo, 20. 9., ob 20.00

Varnostnica Sonja (Tina Vrbnjak) se zbudi zaklenjena v izropanem bančnem trezorju z luknjo v spominu.

Sledov vloma ni, zato je Sonja v očeh inšpektorice Deje Kolenc (Jana Zupančič) glavna in zaenkrat edina osumljenka. Sonja je namreč ob zaposlitvi zamolčala svojo kazensko evidenco.

V ozadju se medtem premikajo tudi druge silnice: županskega kandidata Gabrijelčiča (Igor Samobor) novica o ropu preseneti sredi kampanje, direktorica banke Alenka (Nataša Barbara Gračner) je pod pritiskom strank, Sotler (Leon Lučev) iz zavarovalnice pa poskuša priti do informacij še pred policijo …

Sonja je sinu obljubila, da se bo vrnila, toda spomni se le zvoka, ki si ga ne zna razložiti.

Nobena skrivnost ni, da je serijo navdihnil zloglasni, nikoli do konca pojasnjeni rop banke SKB pred dobrimi dvajsetimi leti. Režiser Matevž Luzar pravi: «Ni šlo samo za to, da se je zgodil rop – ropi se dogajajo – ampak za to, da je bil to spektakularen dogodek v središču prestolnice. Zdi se mi, da je ta rop ostal v nacionalni zavesti – in tudi z menoj.«

Koprod., 2026. 1/5. Režija: Matevž Luzar. Igrajo: Tina Vrbnjak, Jana Zupančič, Nejc Cijan Garlatti, Petja Labović, Nataša Barbara Gračner,, Igor Samobor, Saša Tabaković, Leon Lučev, Barbara Nola. Nad. 65 min.