TV namig: Tilda Swinton in Idris Elba v pravljici o »napačnih« željah

Tri tisoč let hrepenenja

TV SLO 2 v petek, 21. 11., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Pravljica za odrasle, spektakularna in nenavadna, tudi zato, ker jo je režiral George Miller, režiser Pobesnelega Maxa.

Uspešna, vendar osamljena akademska predavateljica dr. Alithea Binnie (Tilda Swinton) je zadovoljna s svojim življenjem, ki ga živi povsem razumsko. Na konferenci v Istanbulu pa nepričakovano sreča duha (Idris Elba), ki ji v zameno za svojo svobodo ponuja izpolnitev treh želja. S tem pride do dveh težav. Učenjakinja namreč dvomi, da je resničen, poleg tega pa je znanstvenica s tega področja in zelo dobro pozna vse zgodbe o »napačnih« željah.

Duh jo vseeno poskuša prepričati o nasprotnem in ji pripoveduje neverjetne zgodbe o svoji preteklosti. Na koncu učenjakinja le pove željo, ki preseneti oba.

Three Thousand Years Of Longing. Avstral., 2022. Režija: George Miller. Igrajo: Tilda Swinton, Idris Elba, Erdil Yasaroglu, Sarah Houbolt, Sabrina Dhowre Elba. Fantazijska drama. 110 min.