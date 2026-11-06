TV namig: Med dekletoma je preskočila iskrica, nato pa je vse ušlo izpod nadzora

Tuji jezik

TV SLO 2 v petek, 6. novembra, ob 21.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Zgodba o dveh srednješolkah, ki se spoznata na jezikovni izmenjavi, je hkrati tudi zgodba o odraščanju. Razkriva, kako zavajajoča in usodna je lahko želja po tem, da bi navdušili osebo, v katero smo zaljubljeni.

Sedemnajstletna Francozinja Fanny se odpravi na šolsko izmenjavo v Nemčijo, da bi izpopolnila svoje znanje nemščine. V Leipzigu stanuje pri vrstnici Leni, ki sprva ne kaže večjega navdušenja nad gostjo, a se dekleti kmalu spoprijateljita – predvsem zato, ker Fanny v želji, da bi očarala novo prijateljico, z lažmi prikriva svojo zadržanost in negotovost. Ko jo Lena pozneje obišče v Franciji, se njuna povezanost še okrepi. Politični aktivizem in razmerje, ki pridobi erotičen pridih, podžgeta mladostniško uporništvo, zato dekleti postaneta nerazdružljivi. A nedolžna najstniška zaljubljenost se kmalu sprevrže v skrb vzbujajoče spogledovanje z zamaskiranimi protestnimi pohodi, ki ogrožajo javni red – in prihodnost obeh deklet.

Langue étrangère. Koprod., 2024. Režija: Claire Burger. Igrajo: Chiara Mastroianni, Josefa Heinsius, Lilith Grasmug, Nina Hoss. Drama. 105 min.