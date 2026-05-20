TV namig: Kje je meja med osebno odgovornostjo in družbeni konfliktom?

Učitelj

TV SLO 1 v sredo, 20. 5., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Učitelj je napeta politična drama o kompleksnem prepletanju osebne izgube, upora in moralnih dilem v okupirani Palestini.

Zgodba spremlja Basema, predanega učitelja v palestinski srednji šoli na Zahodnem bregu, ki ga je zaznamovala preteklost. Pred časom je bil zaprt, v tragediji pa je izgubil sina. Svojo bolečino preusmeri v poučevanje in podporo svojim učencem, ki odraščajo v nenehnem strahu in pod pritiskom vojaške okupacije.

Postane nekakšen mentor bratoma Adamu in Jakubu. Ko izraelska vojska poruši njun družinski dom, najstniška brata prevzameta bes in želja po maščevanju. Basem ju skuša obvarovati pred nepremišljenimi dejanji, ki bi jima uničila prihodnost, hkrati pa sam bije notranji boj s svojo preteklostjo in nevarno politično operacijo, v katero se je zapletel. V svoji hiši namreč skriva ugrabljenega vojaka, ki ga palestinska uporniška skupina želi zamenjati za palestinske zapornike v izraelskih zaporih.

The Teacher. Koprod., 2023. Režija: Farah Nabulsi. Igrajo: Mahmood Bakri, Muhammad Abed Elrahman, Nabil Al, Imogen Poots. Drama. 120 min.