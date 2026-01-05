TV namig: Ena ugrabljena deklica in milijon skrivnosti in laži

Ugrabljeno dekle

Star Channel v ponedeljek, 5. 1., ob 22.00

Zgodba sledi Elisi Blix (Denise Gough), stevardesi in materi dveh otrok, katere svet se poruši, ko se njena devetletna hči Lucia ne vrne domov, potem ko je prvič odšla prespat k novi prijateljici Josie. Elisa je spoznala tudi Joisijino mamo Rebecco (Holliday Grainger), tako da obisk ni bil prav nič sumljiv.

A ko Elisa in policija odkrijejo, da je hiša, kamor je šla Lucia, v resnici prazna počitniška nepremičnina, se sproži obsežna iskalna akcija po celi Evropi. A kmalu se pod drobnogledom policije znajdeta tudi Elisa in njen mož Fred (Jim Sturgess). Za primer se posebej začne zanimati novinarka Selma Desai (Ambika Mod).

The Stolen Girl. VB, 2025. 1/5. Režija: Eva Hudson. Igrajo: Holliday Grainger, Denise Gough, Ambika Mod, Jim Sturgess, Bronagh Waugh. Miniserija. 60 min.