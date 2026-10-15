TV namig: Veste, kaj je »zeroing«? Kar doleti nepokornega ruskega vojaka.

Prva bojna črta: vpogled v rusko vojno

TV SLO 1 v četrtek, 15. oktobra, ob 21.05

Po štirih letih vojne je v Rusiji vse manj javnega nasprotovanja Putinovemu napadu na Ukrajino. Toda nekateri ruski vojaki in civilisti so še vedno pripravljeni spregovoriti o tem. Leta 2025 so privolili, da jih je BBC na skrivaj posnel. Nekdanji in aktivni vojaki opisujejo življenje na fronti, kjer se poleg nevarnosti spopadov soočajo tudi s hudimi kaznimi za neposlušnost ali poskus umika.

Posebno mesto ima izraz »zeroing«, s katerim nekateri vojaki označujejo usmrtitve pripadnikov lastnih enot. Film prikazuje tudi usodo posameznikov, ki doma nasprotujejo vojni in se zaradi svojih stališč soočajo z aretacijami, zastraševanjem ter represijo državnih oblasti. Posebno pozornost namenja strahu, ki prežema rusko družbo, in razlogom, zaradi katerih večina prebivalstva o vojni javno molči. Skozi osebne zgodbe razkriva razkorak med uradno podobo vojne in dejanskimi izkušnjami ljudi, ki neposredno občutijo njene posledice. Dokumentarec tako ponuja redek vpogled v notranje razmere v Rusiji ter osebno ceno, ki jo plačujejo posamezniki, pripravljeni spregovoriti proti vojni.

The Zero Line: Inside Russia's War. VB, 2026. Režija: Ben Steele Dok. odd. 60 min.