TV namig: Ultrasi, navijači ali huligani?

Ultrasi

TV SLO 1 v četrtek, 16. 7., ob 21.05

Ultrasi so najbolj goreči nogometni navijači in pogost predmet polemik. So tudi najštevilčnejša subkultura na svetu.

V tem dokumentarnem filmu, ki so ga producirale Švedska, Danska in Finska ustvarjalci obiščejo nogometne tribune v osmih državah na štirih celinah, v Argentini, Egiptu, Italiji, Maroku, na Poljskem, Švedskem, v Indoneziji in Veliki Britaniji. Doživijo kipečo energijo in ozračje, ki je značilno samo za nogometne tekme. Ob tem se prepričajo, kako močno subkulturno delovanje lahko vpliva na družbeno okolje in iz njega črpa vplive. Spremljajo pripravljanje velikanskih koreografij, prižiganje bakel, petje in druge obrede, s katerimi navijači izražajo pripadnost klubu in skupnosti.

Nasilni spopadi med različnimi navijaškimi skupinami in boji s policijo so le ena plat zgodbe. Rdeča nit pripovedi pa je povezovanje ljudi v ustvarjalnosti, solidarnosti in uporu.

Film pokaže tudi raznolikost gibanja, od dolgoletnih italijanskih ultrasov do feminističnih navijaških kolektivov v Indoneziji. Namesto nogometnih tekem so v ospredju ljudje, njihove zgodbe in protislovje med ustvarjalnostjo, skupnostjo ter agresivnejšo stranjo navijaške kulture.

Ultras. Koprod., 2025. Režija: Ragnhild Ekner. Dokumentarni film. 60 min.