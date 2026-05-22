TV namig: Kaj, če bi na sodišču o krivdi odločala umetna inteligenca?

Umetna pravičnost

TV SLO 2 v petek, 22. 5., ob 21.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Španija, bližnja nedoločljiva prihodnost. Vlada načrtuje izvedbo referenduma, s katerim želi odobriti sporen sistem umetne inteligence in ga uvesti v pravosodje. Ta sistem naj bi nadomestil sodnike po vsej državi, saj naj bi sodništvo avtomatiziral in depolitiziral.

Carmen je ugledna in priznana sodnica. Povabljena je k sodelovanju pri ocenjevanju in razvoju tega revolucionarnega sistema. Čeprav je navdušena nad zmožnostmi nove tehnologije, postane sumničava, ko nenadoma izgine Alicia Kóvack, ustvarjalka in glavna razvijalka programa.

Carmen kmalu spozna, da tudi njeno življenje ni varno in da je izginotje Alicie le vrh ledene gore. Odkriva obsežno politično in korporativno zaroto, ki ne meri le na avtomatizacijo sodstva, temveč na nadzor nad vso državo s pomočjo pravosodnega sistema.

Justicia artificial. Špa., 2024. Režija: Simón Casal. Igrajo: Verónica Echegui, Alberto Ammann, Tamar Novas, Alba Galocha. Triler. 105 min.