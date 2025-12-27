TV namig: Ko pripoveduje pes, človek postane solzen

Umetnost dirkanja v dežju

TV SLO 1 v soboto, 27. 12., ob 21.35

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Zgodbo o Dennyju Swiftu (Milo Ventimiglia), ambicioznem vozniku dirkalnih avtomobilov, spoznamo skozi oči njegovega zvestega psa, zlatega prinašalca Enza (glas Kevina Costnerja), ki spremlja vsak korak svojega lastnika.

Denny in Enzo že od prvih dni tvorita močno čustveno vez, ki se še poglobi, ko Denny v svoje življenje sprejme Evo (Amanda Seyfried) in z njo ustvari družino. Po rojstvu njune hčerke Zoë (Ryan Kiera Armstrong) Enzo postane tih, a izjemno pozoren kronist skupnih trenutkov družinske sreče, pa tudi drobnih razpok in strahov, ki se počasi prikradejo v njihovo življenje.

Družinsko ravnovesje poruši Evina bolezen, ki prinese napetost, negotovost in postopno slovo. Ves čas je ob njem Enzo – nemi opazovalec, ki razume več, kot lahko pove, in ki s svojo zvestobo in neomajnim zaupanjem predstavlja edino stalnico v svetu, ki se Dennyju podira.

The Art of Racing in the Rain. ZDA, 2019. Režija: Simon Curtis. Igrajo: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kathy Baker, Martin Donovan, Ryan Kiera Armstrong. Glas: Kevin Costner. Kom./drama. 105 min.