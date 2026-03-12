TV namig: Zgoraj ljubimca, v kleti pa truplo

Umor v Glitterball Cityju

HBO v četrtek, 12. 3., ob 21.25Leta 2010 so v mestu Louiseville v Kentuckyju v kleti viktorijanske hiše, ki sta si jo delila ljubimca Joey Banis in Jeffrey Mundt, odkrili truplo Jamesa Carrolla, stilista in drag performerja. Skozi videoposnetke policijskih zaslišanj in pričanja na sodišču so bile razkrite podrobnosti o odnosu Banisa in Mundta, kar je potrdilo domnevo, da sta moška upravičena osumljenca. A medtem ko sta priznala, da sta pomagala zakopati truplo, sta oba zanikala umor in zanj obtožila eden drugega.

Serija, ki temelji na knjigi A Dark Room in Glitter Ball City avtorja Davida Dominéja (ki se pojavi tudi v seriji), skozi intervjuje s prebivalci in posnetke zaslišanj razkriva zapleteno zgodbo o ljubezni, lažeh, zasvojenosti in dvomih o tem, kdo je odgovoren za zločin. Ni le kronika dogodkov, ampak tudi pogled na skupnost in življenje ljudi okoli primera, pri čemer ne ponuja enoznačne razlage, temveč pušča gledalcu prostor za razmišljanje.

Murder in Glitterball City. ZDA, 2026. 1/2. Režija: Fenton Bailey, Randy Barbato. Dokumentarna miniserija. 80 min.