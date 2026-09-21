TV namig: Ko so moški odšli v vojno, so ženske začele svoj boj

Upornice

TV SLO 1 v ponedeljek, 21. 9., ob 23.05

Serija prikazuje resnične dogodke, ki so zaznamovali portugalsko zgodovino 20. stoletja. Zaradi kolonialne vojne (1961–1974) so moški odhajali na bojišča, ženske pa so ostale doma in bile matere, žene, gospodinje ter prevladujoča delovna sila v tovarnah. V ospredju je moč solidarnosti, ko se štiri ženske pogumno podajo na pot emancipacije ter v boj za pravičnejšo in enakopravnejšo družbo.

Isabel prejme obvestilo, da je njen mož umrl v vojni za portugalsko kolonijo v Afriki. Ker ne dobi pokojnine, se mora zaposliti v tekstilni tovarni, kjer kot šivilje delajo tudi mlade Deolinda, Adília in Lurdes. Adília je zaljubljena, a tudi njenega fanta vpokličejo v vojsko, v Deolindo se zagleda premožen, a veliko starejši sosed, po poklicu mesar, za Lurdes pa je delo v tovarni zgolj krinka, saj se že od poznih šestdesetih let skrivaj bori proti diktaturi, za svobodo, mir in pravice vseh zatiranih, tudi žensk.

Mulheres, às armas. Port., 2025. 1/3. Režija: Patricia Sequeira. Nad. Igrajo: Victoria Guerra, Sara Carinhas, Madalena Almeida, Silvia Chiola. Miniserija. 75 min.