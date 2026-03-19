TV namig: Včasih je težko biti mama ...

Uspavanka

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Amaia, tridesetletna ženska s skrhano samopodobo, postane mati.Težav, s katerimi se spopada, ni malo: dojenček veliko joka, dojenje boli, primanjkuje ji spanca, je brez volje …

Nato pa še Javi, mladi soprog in očka, nepričakovano dobi službo v Madridu in jo namerava za več tednov zapustiti. In to v najbolj neprimernem času, ko se Amaia spopada tudi s poporodno depresijo. Da bi si olajšala življenje, se odloči, da se bo za nekaj časa vrnila k staršem v rodno Baskijo, v njihovo hišo ob obali.

Kako jo bodo sprejeli? Tako oče kot mati imata svoje skrbi in nosita vsak svoje breme iz preteklosti ...

Film je zanimiva študija materinstva v različnih življenjskih obdobjih.

Cinco lobitos. Špa., 2022. Režija: Alauda Ruiz de Azúa. Igrajo: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz. Drama. 110 min.