TV namig: 22. julij, dan, ko bilo umorjenih 69 otrok

Utøya, 22. julija

TV SLO 1 v soboto, 18. 7., ob 22.05

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V enem samem kadru posneta rekonstrukcija poboja devetinšestdesetih članov podmladka norveške socialdemokratske stranke je filmski dosežek, ki pretrese z ostrino dokumentarističnega naturalizma.

22. julija 2011 se je na poletnem taboru na otočku Utøya zbralo približno petsto mladih, med njimi devetnajstletna Kaja in njena mlajša sestra Emilie. A brezskrbno druženje z vrstniki se je nepričakovano spremenilo v hladnokrven pokol. Nič hudega sluteči otroci in najstniki so postali tarče s polavtomatsko puško oboroženega morilca, ki je malo pred tem podtaknil bombo v središču Osla.

Anders Behring Breivik je bil avgusta 2012 obsojen na 21 let zapora. Doslej so mu že trikrat zavrnili možnost predčasne izpustitve, nazadnje leta 2024.

Utøya 22. juli. Nor., 2018. Režija: Erik Poppe. Igrajo: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Elli Rhiannon Müller Osborne. Triler. 95 min.