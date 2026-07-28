TV namig: Je morilec za zapahi? Ali morda še vedno na svobodi?

Valižanski umori

TV SLO 2 v torek, 28. 7., ob 20.55

V obmorskem valižanskem mestu Pembroke Dock odkrijejo truplo mlade medicinske sestre Abby Rayner, okoliščine umora pa spominjajo na primer izpred dvanajstih let, vendar so takrat storilca Paula Harveyja ujeli in zdaj sedi za zapahi. Ga nekdo posnema, morda pa je pravi storilec na prostosti in so obsodili napačnega? Paul je takrat v razmiku sedmih dni umoril dve ženski. Policija se boji, da bo tudi tokrat Abbi sledila še ena žrtev.

Preiskavo prevzame inšpektorica Ffion Lloyd (Elen Rhys), ki se mora znova povezati z nekdanjim zaročencem in policijskim kolegom Rickom Sheldonom (Richard Harrington). Njuno skupno delo otežujejo stara čustva, neporavnani računi in dejstvo, da si vsak od njiju danes prizadeva za drugačno življenje.

Med zasliševanjem prebivalcev se pokaže, da mirna skupnost skriva številne skrivnosti, osebne zamere in zapletene medsebojne odnose. Preiskava vse bolj posega tudi v zasebno življenje obeh detektivov ter ogroža njune družine in poklicni ugled. Šestdelna serija združuje temačno policijsko zgodbo z intimno dramo o krivdi, izgubi in posledicah preteklosti.

Serija bo na sporedu vsak večer, do nedelje.

Cleddau. VB, 2025. 1/6. Režija: Sion Ifan. Igrajo: Elen Rhys, Richard Harrington, Rhian Blythe, Ioan Hefin, Aled Pugh. Nad. 65 min.