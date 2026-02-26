TV namig: Černobil po srbsko

Varuhi formule

TV SLO 2 v četrtek, 26. 2., ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Beograd, Francija, 1958, vrhunec hladne vojn. Entuziastični socialistični znanstveniki se v znanstvenem centru Vinča v bližini Beograda lotijo zahtevnega projekta gradnje jedrskega reaktorja. Ideja takratnih jugoslovanskih voditeljev je bila izdelava atomske bombe. Projekt seveda poteka v tajnosti, o njem je obveščen samo Ranković, ki je zagotovil sredstva zanj.

Jugoslovanski znanstveniki imajo težave z alarmno napravo, s katero nadzirajo jedrske poskuse. Pri enem od poskusov tako pride do jedrske reakcije, ki je ni mogoče več nadzorovati in zaradi katere so znanstveniki v laboratoriju prejeli najbrž smrtonosno dozo radioaktivnega sevanja. Vso ekipo, ki je bila izpostavljena sevanju, odpeljejo na zdravljenje v Francijo k profesorju doktorju Georgesu Mathéju ...

Varuhi formule skrivnostno zgodbo zavijejo v hollywoodski ovoj, pri tem pa poudarjajo človečnost in tako neizbežno sprožijo sočutje in solze ter odkrijejo pravo formulo za uspešnico. Režiser Dragan Bjelogrlić z ekipo poskrbi, da imajo tudi gledalci občutek, da so del pariškega dogajanja, k čemur zagotovo pripomoreta odlična igra in fotografija. V stranski vlogi agenta tajne policije navduši Jurij Drevenšek, ki vlogo nadgradi s kreativno uporabo slovenščine, srbščine in njune mešanice.

Čuvari Formule. Koprod., 2023. Režija: Dragan Bjelogrlić. Igrajo: Alexis Manenti, Radivoje Bukvić, Alisa Radaković, Jurij Drevenšek. Drama. 125 min.