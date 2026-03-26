TV namig: Škandal, ki je pokopal znameniti britanski tabloid

Vdor

TV SLO 1 v četrtek, 26. 3., ob 21.10

Serija predstavlja resnično zgodbo o škandalu z vdiranjem v telefone, ki je privedel do ukinitve britanskega tabloida News of the World. Za ukinitev se je lastnik Rupert Murdoch odločil, ko so na dan prišle šokantne podrobnosti. Časopis je zadnjič izšel 10. julija 2011.

V ospredju sta dve zgodbi in ena, skoraj neverjetna resnica. Preiskovalni novinar Nick Davies (David Tennant) je našel dokaze o vdiranju v telefone, sočasno pa je potekala tudi preiskava še vedno nerešenega primera umora mladoletne Milly Dowler, ki jo je vodil detektiv Dave Cook (Robert Carlyle). Zgodbi sta presenetljivo povezani.

Davies, ki je imel podporo pri Alanu Rusbridgerju (Toby Jones), takratnem odgovornem uredniku The Guardiana, in Cook sta tvegala vse, da bi razkrila zlorabo moči in povezave med tiskom, policijo in vlado. Njun trud je bil poplačan, saj je sledilo sedem obsežnih policijskih preiskav in skoraj štirideset sodb ter dejstvo, da je razkritje spravilo »na kolena« nekaj najvplivnejših ljudi v Veliki Britaniji.

Serijo odlikujeta zanimiv in inovativen pristop ter izjemna ekipa ustvarjalcev.

The Hack. VB, 2025. 1/7. Režija: Lewis Arnold. Igrajo: David Tennant, Robert Carlyle, Toby Jones, Rose Leslie, Nadia Albina. Nadaljevanka. 50 min.