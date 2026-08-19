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    TV namig: Karolina, ena najbolj provokativnih podob Milene Zupančič

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    Za svoje čase je bil film Vdovstvo Karoline Žašler precej provokativen, saj se odkrito ukvarja z motivom ženske spolne svobode in malomeščanske hinavščine. FOTO: TVS
    Galerija
    Za svoje čase je bil film Vdovstvo Karoline Žašler precej provokativen, saj se odkrito ukvarja z motivom ženske spolne svobode in malomeščanske hinavščine. FOTO: TVS
    V. K.
    19. 8. 2026 | 05:00
    2:18
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    Vdovstvo Karoline Žašler

    TV SLO 1 v sredo, 19. 8., ob 20.05

    Karolina (Milena Zupančič) je poročena za zapitim in priletnim Žašlerjem (Polde Bibič) s katerim ne moreta imeti otrok. Živita v zatohlem podeželsko-industrijskem okolju, kjer vaščani pozorno spremljajo vsak korak svojih sosedov.

    Ko se nekega dne skupina krajanov z Žašlerjem vred odpravi na lov za pobeglim kaznjencem, razbojnikom Rihtaričem, v gozdu naletijo na Karolino v ljubezenskem objemu z nekim mladeničem. Odslej je Žašler deležen posmeha sokrajanov in sodelavcev v tovarni, Karoline pa se oprime glas lahke ženske. Žašler pod pritiskom okolice in lastnega ponižanja obupa, Karolina pa ostane sama ter skuša najti bližino in občutek varnosti pri drugih moških.

    Njeni odnosi se vedno znova zapletajo zaradi ljubosumja, predsodkov in togih pravil majhne skupnosti. Med moškimi, ki vstopijo v njeno življenje, je tudi Tenor (Boris Cavazza), vendar Karolina vse težje uide slovesu, ki so ji ga pripisali drugi.

    Film tako skozi Karolinino usodo prikazuje osamljenost, željo po ljubezni ter neusmiljenost okolja do ženske, ki se ne ukloni njegovim pričakovanjem. Film je dosegel izjemen mednarodni uspeh, saj je bil uvrščen v tekmovalni program prestižnega filmskega festivala v Berlinu, kjer je bil nominiran za glavno nagrado, zlatega medveda.

    Vdovstvo Karoline Žašler. Slo., 1976. Režija: Matjaž Klopčič. Igrajo: Milena Zupančič, Polde Bibič, Boris Cavazza, Anton Petje, Zlatko Šugman, Radko Polič, Dare Ulaga. Komedija/drama. 110 min.

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    TV namigVdovstvo Karoline ŽašlerMilena ZupančičMatjaž Klopčič

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