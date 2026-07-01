TV namig: Kaj, če bi bila Salma Hayek revna?

Večerja z Beatriz

TV SLO 1 v sredo, 1. 7., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Beatriz (Salma Hayek) je prisrčna terapevtka mehiškega rodu, ki po obisku premožne stranke ostane brez prevoza, ko se ji pokvari avtomobil. Gostiteljica Kathy (Connie Britton) jo povabi, naj ostane na večerji, kjer se zbere skupina uspešnih poslovnežev. Med njimi je tudi vplivni milijarder Doug Strutt (John Lithgow), katerega življenjski nazor in poslovna etika sta popolno nasprotje Beatrizinih vrednot. Sprva vljuden večer se postopoma sprevrže v napeto soočenje različnih pogledov na bogastvo, moč, odgovornost in sočutje.

Film, ki ga je spisal Mike White, ki ga danes večina pozna po seriji Beli lotos, večino dogajanja postavi v en sam prostor, kjer dialogi in medosebni odnosi ustvarjajo vse večjo psihološko napetost. Zgodba brez razkrivanja ključnih preobratov ponudi premišljen razmislek o družbenih neenakostih in moralnih dilemah sodobnega sveta. Eden najboljših neodvisnih filmov leta 2017 z izvrstno igro Hayekove in Lithgowa.

Beatriz at Dinner. ZDA, 2017. Režija: Miguel Arteta. Igrajo: Salma Hayek, John Lithgow, Connie Britton, Jay Duplass, Chloë Sevigny. Kom./drama. 85 min.