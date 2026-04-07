TV namig: Tišina nikoli ne potegne prvi, a prvi ustreli

Velika tišina

TV SLO 2 v torek, 7. 4., ob 22.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Velika tišina je temačna in subverzivna mojstrovina špageti vesterna.

Piše se leto 1898. Prebivalci izolirane gorske vasice Snow Hill v ameriški državi Utah so ujeti v snežnem metežu in morajo krasti za preživetje. Ko njihova življenja ogrozijo lovci na glave na čelu s ciničnim Tigrerom (Klaus Kinski), ki nima sočutja do ljudi in verjame le vladavini dolarja, se zatečejo v hribe. Nemi revolveraš po imenu Tišina (Jean-Louis Trintignant), ki nikoli ne potegne pištole prvi, a vedno prvi strelja, stopi v bran obupanih ljudi in mlade vdove (Vonetta McGee).

Film postopoma stopnjuje napetost med liki, pri čemer briše meje med dobrim in zlim. Zgodba se razvija v temačnem, pesimističnem tonu, ki se odmika od klasičnih vesternov in poudarja krutost sveta, v katerem pravica ni samoumevna.

Il grande silenzio. Ita., 1968. Režija: Sergio Corbucci. Igrajo: Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff, Luigi Pistilli, Vonetta McGee. Vestern/drama. 110 min.