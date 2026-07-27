TV namig: Kako je Tony postal Tony Soprano?

Veliki svetniki Newarka

Kino v ponedeljek, 27. 7., ob 0.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film, zasnovan kot predzgodba serije Sopranovi, prikazuje okolje in ljudi, ki začnejo oblikovati Tonyjevo osebnost ter njegov odnos do družine, zvestobe in nasilja.

V Newarku konec šestdesetih let vplivni član mafijske družine vplivni mafijec Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola) skuša uskladiti družinske obveznosti, kriminalne posle in vse bolj neobvladljive osebne težave. Njegov nečak, mladi Tony Soprano (Michael Gandolfini, resnični sin Jamesa Gandolfinija, ki je v seriji igral Tonyja Soprana), ga občuduje in v njem vidi vzornika, čeprav še ni povsem odločen, kakšno prihodnost si želi. Dickie se medtem zaplete v nevarno rivalstvo z nekdanjim sodelavcem Haroldom McBrayerjem (Leslie Odom Jr.), ki želi v spreminjajočem se mestu zgraditi lastno kriminalno organizacijo.

Tonyjevo odraščanje dodatno zaznamujeta težaven odnos z materjo Livio (Vera Farmiga) in odsotnost očeta Johnnyja Soprana (Jon Bernthal). Zgodba postopoma pokaže, kako nasilje, družinska pričakovanja in Dickiejev vpliv začnejo oblikovati človeka, ki bo pozneje postal mogočni mafijski šef.

The Many Saints of Newark. ZDA, 2021. Režija: Alan Taylor. Igrajo: Alessandro Nivola, Michael Gandolfini, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Vera Farmiga, Ray Liotta. Krim. 140 min.