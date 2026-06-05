TV namig: 89-letnik pobegne iz doma za ostarele

Veliki ubežnik

Pop TV v petek, 5. 6., ob 21.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film temelji na resnični zgodbi britanskega vojnega veterana Bernarda Jordana (Michael Caine), ki leta 2014 nepričakovano pobegne iz doma za ostarele, da bi se udeležil slovesnosti ob obletnici izkrcanja v Normandiji. Bernard, ki ga vsi kličejo Bernie, se odpravi na čustveno potovanje, povezano s spomini na drugo svetovno vojno in izgubljene soborce. Njegova žena Irene (Glenda Jackson) medtem doma mirno spremlja dogodke in dobro razume, zakaj je moral oditi.

Film je predvsem zgodba o dolgoletni ljubezni, spominih in dostojanstvu starosti. Brez pretirane patetike prikaže posledice vojne ter moč človeških vezi, ki vztrajajo skozi vse življenjske preizkušnje.

The Great Escaper. VB, 2023. Režija: Oliver Parker. Igrajo: Michael Caine, Glenda Jackson, John Standing, Danielle Vitalis, Will Fletcher. Bio. drama. 130 min.