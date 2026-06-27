TV namig: Veščine, ki premikajo meje uma in telesa

Vrhunske veščine z Evo Zu Beck

National Geographic v soboto, 27. junija, ob 21.00

Pustolovka in YouTuberka Eva Zu Beck potuje v nekatere najbolj odročne kraje na svetu in išče ljudi z izjemnimi veščinami, ki premikajo meje človeškega uma in telesa.

Na svoji poti v mehiški Bakreni kanjon spoznava, kako so pripadniki ljudstva Rarámuri izpilili tek na ultramaratonih po zahrbtnem terenu. V Tanzaniji poskuša loviti, nabirati hrano in preživeti kot skupnost Hadzabe – ena zadnjih lovsko-nabiralskih skupnosti na Zemlji. Globoko v brazilskem Amazonskem pragozdu jo člani staroselske skupnosti Matis učijo, kako se prebijati skozi gost pragozd brez pomoči zemljevidov ali GPS-a. Nosilci na gori Kilimandžaro pa Evi razkrijejo skrivnosti prenašanja težke opreme na najvišjo goro v Afriki.

Superskilled with Eva Zu Beck. ZDA, 2025. Dok. nan. 45 min.