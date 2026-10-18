TV namig: Nekdanja mis je postala detektivka

Vijolična kot morje

Pop TV v nedeljo, 18. oktobra, ob 17.05

Viola Vitale (Francesca Chillemi) je nekdanja lepotna kraljica in uspešna modna novinarka, ki se iz Pariza preseli v Palermo na Siciliji, da bi poiskala očeta, ki ga nikoli ni poznala. Zaposli se kot novinarka črne kronike in kmalu spozna privlačnega, a nekoliko zadržanega policijskega inšpektorja Francesca Demirja (Can Yaman).

Viola ima nenavadno sposobnost, imenovano sinestezija, zaradi katere čustva drugih ljudi zaznava v različnih barvah, kar ji pomaga pri razumevanju njihovih skrivnosti in vedenja. Skupaj s Francescom se zapleta v preiskovanje umorov in drugih kriminalnih primerov, pri čemer se njuna različna značaja pogosto spopadata.

Kljub nesoglasjem se med njima postopoma razvijata privlačnost in čustvena povezanost, vendar njun odnos otežujejo osebne skrivnosti, nezaupanje in zapletene okoliščine. Viola se med raziskovanjem družinske preteklosti sooča tudi z vprašanji lastne identitete in zdravstvenimi težavami, povezanimi z njenim nenavadnim zaznavanjem sveta.

Serija prepleta kriminalne uganke, romantične zaplete in humor ter prikazuje zgodbo o iskanju ljubezni, resnice in lastnih korenin v slikovitem sicilijanskem okolju.

Viola come il mare. Ita., 2022. 1. sezona. 1/12. Režija: Francesco Vicario. Igrajo: Francesca Chillemi, Can Yaman, Chiara Tron, Giovanni Nasta, Simona Cavallari. Nad. 75 min.