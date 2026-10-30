TV namig: Od Trubarja do Kreslina, vmes pa še Ignacija Fridl Jarc

Državna proslava ob dnevu reformacije

TV SLO 1 v petek, 30. oktobra, ob 20.00

Proslava ob dnevu reformacije bo potekala Gledališču Park v Murski Soboti. Slavnostna govornica bo ministrica za kulturo Republike Slovenije dr. Ignacija Fridl Jarc. Proslava z naslovom Pomen (tiskane) besede bo posvečena slovenskemu jeziku, knjigi in dediščini Primoža Trubarja.

Scenaristka in režiserka Mateja Kokol je program zasnovala kot pot od ljudskega izročila do zapisane in tiskane besede ter današnjih načinov sporazumevanja. Trubarjevo misel bodo dopolnili odlomki poezije Antona Aškerca in Toneta Pavčka, glasbene in plesne točke ter video prispevki o zgodovinski, jezikovni in duhovni razsežnosti besede. Svoj pogled bodo predstavili tudi mladi.

Nastopili bodo Anita Gregorec Sedláček, Oskar Kranjc, Aleš Kranjec, Matej Zemljič, Teo Collori & Momento Cigano, Oktet Planika in Vlado Kreslin. Sodelovali bodo tudi plesalke Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer ter dijakinje in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

V video prispevkih bodo poleg mladih sodelovali Franci Čuš, Klaudija Sedar in Leon Novak. Glasbeni del bo med drugim obsegal ljudsko pesem Domača hiša, skladbe skupine Momento Cigano in skladbo Namesto koga roža cveti.

Slo., 2026. Režija: Mateja Kokol. Prenos. 60 min.