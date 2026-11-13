TV namig: Predani medicinski sestri se nočno dežurstvo sprevrže v tekmo s časom

Junakinja

TV SLO 2 v petek, 13. novembra, ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Verističen in pogumen film o eni od največjih težav zdravstvenih sistemov je režiserka Petra Volpe opisala kot »ljubezensko pismo zdravstvenemu osebju«.

Medicinska sestra Floria z neomajno predanostjo in strokovnostjo dela na kirurškem oddelku švicarske bolnišnice. Tudi v najbolj stresnih okoliščinah prisluhne pacientom in jim je v nujnih primerih takoj na voljo. Vendar so stvari v kruti resničnosti njenega vsakdana pogosto nepredvidljive. Sredi nenehnega vrveža oskrbuje hudo bolno mlado mater, starejšega moškega, ki obupano čaka na diagnozo, ter samoplačniškega pacienta z dodatnimi zahtevami. Toda noč se kmalu sprevrže v neusmiljeno tekmo s časom.

Montaža in tempo filma le še nadgradita občutek gledalca, da je del bolnišničnega vsakdana. Če se vse to dogaja v enem najboljših zdravstvenih sistemov na svetu, v Švici, je jasno, v kakšni krizi je globalno zdravstvo.

Po raziskavi revizijske družbe PwC bo v Švici do leta 2040 primanjkovalo 40.000 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. V nobenem drugem poklicu ni takšnega pomanjkanja kadra, zato mora vse manj zdravstvenega osebja skrbeti za vse več pacientov. Ker večino zaposlenih v negovalnem sektorju predstavljajo ženske, ki delajo v stresnih razmerah in za nizko plačilo, ima ta tematika tudi feministično razsežnost.

Heldin. Švica/Nem., 2025. Režija: Petra Volpe. Igrajo: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram. Drama. 100 min.