TV namig: Mož, ki so se mu posmehovali, osvaja Evropo

Viktor Orban in evropska skrajna desnica

TV SLO 1 v četrtek, 12. 2., ob 20.10

K volilnim uspehom evropske skrajne desnice je prispeval tudi predsednik madžarske vlade Viktor Orban, ki že vrsto let »izvaža« svojo politično prakso v tujino. Ko ga je Evropska unija zaradi njegovih stališč zavrnila, se je odločil Evropo preoblikovati od znotraj.

Uveljavil je t. i. iliberalizem kot delujoč model – sistem vladanja, ki v imenu nacionalne suverenosti omejuje posameznikove pravice ter spodkopava mehanizme nadzora oblasti. Njegove izjave, nekoč tarča posmeha, so danes vse bolj priljubljene. Njegova ambicija je vzpostaviti mednarodno desničarsko zavezništvo, v ospredju katerega bi bila boj proti priseljevanju ter zaščita družine in krščanskih vrednot.

Hongrie, le laboratoire de l'extrême droite européenne. Fr., 2025. Režija: Feurat Alani. Dokumentarna oddaja. 50 min.